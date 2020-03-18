Принц Гарри и Меган Маркл не смогут сложить королевские полномочия – СМИ

Герцоги на данный момент находятся в Канаде

Уже 31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны были сложить королевские полномочия и отделиться от семьи. Но из-за пандемии коронавируса герцоги Сассекские оказались в ловушке – теперь процесс отделения от королевской семьи может отсрочиться на неопределенное время.

По информации западного издания Mirror, из-за закрытия границ по всему миру неизвестно, когда супруги могут вернуться в Великобританию. На данный момент принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде со своим годовалым сыном Арчи Харрисоном.

Именно по этой причине герцоги Сассекские вынуждены отложить сложение королевских обязанностей. К тому же, все члены британской династии уже отменили публичные выходы, а королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом и вовсе изолировались.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – рассказал инсайдер.

Меган Маркл является гражданкой Соединенных Штатов Америки, поэтому на нее такие ограничения не действуют и она может свободно пересекать границы.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

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