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Принц Гарри и Меган Маркл не собираются афишировать рождение ребенка

Представители Кенсингтонского дворца сделали новое заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может родить со дня на день. Появление ребенка запланировано на апрель-май 2019. Ежедневно в СМИ появляется новая информация о предстоящих родах. Недавно Меган Маркл оскорбила королевских врачей и заявила, что наймет собственную команду акушеров.

А теперь представители Кенсингтонского дворца буквально обескуражили публику новым заявлением: принц Гарри и Меган Маркл не будут афишировать рождение ребенка. Сначала герцоги Сассекские хотят отметить событие в кругу семьи. Об этом сообщает The Associated Press.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Таким образом, Гарри и Меган вряд ли будут позировать для мировых фотографов и телевизионщиков на ступеньках больницы вместе со своим новорожденным ребенком, как принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это связано с тем, что Уильям – будущий король, а Гарри – шестой в очереди на престол, поэтому имеет больше свободы. 

Кроме того, как сообщают представители Кенсингтонского дворца, принц Гарри и Меган Маркл не узнавали пол ребенка. В то же время на днях в прессе появилась информация о том, что подруга Меган рассекретила пол будущего малыша.

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