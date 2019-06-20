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Принц Гарри и Меган Маркл рассказали детали своей свадьбы

Герцоги Сассекские признались, как планировали торжество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Меган Маркл на параде в честь дня рождения Елизаветы II
Меган Маркл на параде в честь дня рождения Елизаветы II
Фото: AFP

В официальной резиденции британских монархов в Шотландии на днях появилась особая выставка "Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассекские". Так, все посетители Холирудского дворца имеют возможность увидеть не только экспонаты, взятые с торжественного события принца Гарри и Меган Маркл, но и послушать комментарии самих супругов, которые скоро будут крестить своего первенца.

Смотрите видео о том, как Меган Маркл провоцирует королеву на конфликт:

В аудиокниге принц Гарри и Меган Маркл рассказывают о подготовке к церемонии. В частности, герцогиня Сассекская отметила, что до мелких деталей планировала свою свадьбу, поскольку понимала, что за ней будут следить миллионы людей во всем мире.

"Мы распланировали нашу свадьбу до мельчайших деталей. Мы понимали, насколько масштабным будет это событие, поэтому при принятии решений руководствовались личными, значимыми и интимными для нас моментами", – призналась супруга принца Гарри.

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А вот сам принц  решил поделиться с общественностью деталями по выбору своего наряда. Герцог Сассекский мог предстать на торжественной церемонии в классическом костюме, однако решил выбрать парадную униформу гвардейцев. Свой выбор принц Гарри согласовал со своей бабушкой – королевой Елизаветой II.

"В качестве свадебного наряда я с разрешения бабушки выбрал сюртук – униформу представителей гвардейской кавалерии Британской армии. Это один из моих любимых костюмов, поэтому мне очень повезло, что я смог надеть его в этот важный день", – рассказал принц Гарри.

Напомним, американская актриса и британский наследник поженились 19 мая 2018 года в Винздорском замке, а за церемонией наблюдали тысячи человек по всему миру.

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Источник: Сегодня
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