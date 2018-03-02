Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, кого пригласили на свою свадьбу

Сегодня, 12:30

Торжество начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление принца Гарри и Меган Маркл с новыми подробностями их свадьбы, которая пройдет 19 мая в Виндзоре. Гарри и Меган разослали 2,640 приглашений людям, которые в торжественный день получат доступ на территорию Виндзорского замка, станут свидетелями прибытия каретной процессии жениха и невесты, их венчания и дальнейшего отправления в Лондон.

В это группу вошли 1,200 жителей разных графств Великобритании, которые проявили свои лидерские качества в работе их общин; 200 человек из благотворительных организаций и фондов, с которыми когда-либо работали Гарри и Меган и патроном которых является принц; 100 учеников из местных школ; 610 сотрудников Виндзорского замка и 530 сотрудников королевского дворца.

Торжество начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора. 

Напомним, Spice Girls выступят на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее "Сегодня" решил сравнить кольца и наряды Меган Маркл, принцессы Евгении и Кейт Миддлтон во время объявления о помолвке.
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