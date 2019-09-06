Принц Гарри и Меган Маркл улетают в Африку: что об этом известно
Герцоги Сассекские отправятся в Африку с официальным визитом
Герцоги Сассекские, которые ранее разочаровали королеву Елизавету ІІ, совсем скоро посетят Африку. Меган Маркл и принц Гарри уже готовятся к официальному визиту. Об этом сообщается на странице герцогов Сассекских в Instagram.
Отец Меган Маркл дал первое интервью после рождения внука Арчи Харрисона:
Поездка в Африку должна состояться уже через две недели. В рамках визита Гарри и Меган запланировали множество встреч, посвященных правам женщин и девочек, психическому здоровью, борьбе с ВИЧ/СПИДом и окружающей среде. Эта программа создавалась много месяцев, и герцоги стремятся сосредоточить свои усилия на Южной Африке.
Сообщается, что принц Гарри гордится возможностью выдвинуть новую инициативу – трехстороннее партнерство Королевского Содружества, которое он разработал и оговорил с правительствами Намибии, Ботсваны и Анголы в целях защиты леса и дикой природы вокруг дельты Окаванго.
В свою очередь, Меган Маркл будет сотрудничать с местными организациями в целях укрепления систем здравоохранения и образования женщин и девочек, предпринимательства и лидерства.
"Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время!", – пишут герцоги.
Ранее мы также писали, что Меган Маркл выходит из декрета. Первый выход в свет герцогини Сассекской запланирован уже на сентябрь.
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