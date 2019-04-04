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Принц Гарри и Меган Маркл установили рекорд Гиннеса

Супруги установили рекорд, сами того не подозревая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отделились от общей группы Кенсингтонского дворца в социальных сетях, благодаря чему получили еще одно достижение - побить один из рекордов Гиннеса.

В королевских правилах указано, что кому-либо из семьи запрещено вести блоги или страницы в социальных сетях. Поэтому после объявления о помолвке с принцем Гарри Меган Маркл удалила аккаунт в Instagram. Со временем герцоги Сассекские решили отделиться от общей группы, которая называлась Kensington Palace ("Кенсингтонский дворец"), и создать личную страницу. 

Их неожиданный поступок "взорвал" сеть, и уже через несколько часов (за 5 часов 45 минут) за их страницей начали следить более миллиона человек. Именно это стало новым рекордом Гиннеса. Об этом было официально сообщено на странице Guinness World Records в Twitter.

Напомним, супруге принца Гарри и экс-актрисе Меган Маркл "подмочили" репутацию. И если раньше этим, в основном, занимались ее сестра и отец, то сейчас подробности инцидента с Меган раскрыл австралийский комик, актер и ведущий Джоэл Криси.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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Источник: Сегодня
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