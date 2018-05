Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для свадебного танца

Исполнять свои хиты в этот день для жениха и невесты и их гостей будут Spice Girls

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Торжество начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12 часов дня по лондонскому времени. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора. Гарри и Меган придут поздравить 600 гостей. Напомним, старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже не пропустят торжество. Четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта станут участниками свадебной церемонии и в числе других детей понесут цветы к алтарю.

Издание The Sun сообщило, что свой первый свадебный танец принц Гарри исполнят под песню Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody". Инсайдеры также добавляют, что весь плейлист праздника будет энергичным.

Уже известно, что исполнять свои хиты в этот день для жениха и невесты и их гостей будут Spice Girls (ради такого события "перчинки" воссоединятся), Coldplay, Элтон Джон и другие звезды.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл для свадебной процессии выбрали открытую карету Ascot Landau.

Также стало известно, что Гарри и Меган не выйдут на балкон для традиционного поцелуя и фото, как это ранее делали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и принцесса Диана.