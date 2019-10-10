Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в другую страну – СМИ

Канада может стать новым домом для герцогов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл на фоне всех разбирательств с британской прессой задумались о переезде в Канаду, чтобы насладиться спокойной семейной жизнью.

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Как сообщает издание Us Weekly со ссылкой на приближенного к королевской чете инсайдеру, такие планы герцоги строят на дальнюю перспективу. Принц Гарри с Меган Маркл возлагают надежды на то, что ситуация, которая сложилась вокруг их отношений с таблоидами, улучшится. Отметим, что герцоги Сассекские решили судиться с несколькими британскими таблоидами, которые своими публикациями наносят вред имиджу королевской пары.

Читайте также:
Меган Маркл и принц Гарри нашли способ борьбы с прессой

"Меган и Гарри задумались о переезде в Канаду, потому что страна является частью Содружества. Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни", – рассказал источник.

На данный момент их переезд невозможен – герцогам необходимо выполнять королевские обязанности, будучи в Лондоне. Также известно, что Канаду они выбрали не случайно. Во время съемок в сериале "Форс мажоры" бывшая актриса проживала в Торонто.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери Почему отец Меган Маркл отдал ее письмо прессе: известна причина Долой ссоры: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри воссоединились ради общей цели Меган Маркл приняла важное решение касательно сына Арчи
принц Гарри переезд королевская семья Меган Маркл герцогиня Сассекская
Источник: Us Weekly
Реклама

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 10:31Fun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Новости партнеров

Лорак попыталась скрыть
Лорак попыталась скрыть "беременность" за свободным платьем
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему