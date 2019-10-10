Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в другую страну – СМИ

Канада может стать новым домом для герцогов

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл на фоне всех разбирательств с британской прессой задумались о переезде в Канаду, чтобы насладиться спокойной семейной жизнью.

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Как сообщает издание Us Weekly со ссылкой на приближенного к королевской чете инсайдеру, такие планы герцоги строят на дальнюю перспективу. Принц Гарри с Меган Маркл возлагают надежды на то, что ситуация, которая сложилась вокруг их отношений с таблоидами, улучшится. Отметим, что герцоги Сассекские решили судиться с несколькими британскими таблоидами, которые своими публикациями наносят вред имиджу королевской пары.

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"Меган и Гарри задумались о переезде в Канаду, потому что страна является частью Содружества. Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни", – рассказал источник.

На данный момент их переезд невозможен – герцогам необходимо выполнять королевские обязанности, будучи в Лондоне. Также известно, что Канаду они выбрали не случайно. Во время съемок в сериале "Форс мажоры" бывшая актриса проживала в Торонто.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

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