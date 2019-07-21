Принц Гарри получил приглашение на свадьбу от своей бывшей девушки
Певица Элли Голдинг выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга
Герцог и герцогиня Сассекские получили приглашение на свадьбу от бывшей принца Гарри – популярной британской певицы Элли Голдинг, которая надела самое большое в мире платье. Экс-девушка герцога Сассекского выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга, пишет The Mirror.
В коротком видео смотрите, как крестили сына Меган Маркл и принца Гарри:
Известно, что 32-летняя звезда готовится к собственной свадьбе которая запланирована на август этого года. Стоит отметить, что после расставания Элли и Гарри поддерживают дружеские отношения – вместе со своим женихом певица была приглашена на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри.
Издание пишет, что среди приглашенных гостей на церемонию бракосочетания Элли и Каспара числятся также принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Пойдут ли Меган и Гарри на свадьбу к бывшей девушке принца, остается загадкой. СМИ считают, что герцог и герцогиня Сассекские пропустят торжество, так как постоянно заняты своим первенцем Арчи.
Элли и Гарри встречались два года. В 2016 году пара приняла решение расстаться.
Напомним, что в мае этого года экс-возлюбленный Меган Маркл женился во второй раз.
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