Принц Гарри пожалел о переезде с Меган Маркл в США: подробности из биографической книги

Герцогу было сложно адаптироваться к жизни за океаном

На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Лондон из-за серьезных финансовых проблем. Супруги из-за пандемии не смогли найти работу и теперь вынуждены вернуться на родину принца Гарри. Напомним, что герцоги отделились от королевской семьи в январе 2020 года, и до этого времени проживали сначала в Канаде, а потом в Америке.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Также недавно оказалось, что внук королевы Елизаветы II пожалел о решении переехать в США вместе со своей супругой Меган Маркл. Об этом говориться в книге биографов королевской семьи Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров".

Как пишет The Sun, герцогу Сассекскому не подошел американский стиль жизни и ему оказалось трудно приспособиться к новым условиям. Более того, когда его отец – принц Чарльз – заболел коронавирусом, он испытывал вину, ведь не мог находится рядом с ним.

Как развивалась история Меган Маркл и принца Гарри, смотрите в сюжете:

"Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным", – приводит издание отрывок из книги.

По словам авторов книги, Меган всячески поддерживает мужа в этот сложный для него период.

Недавно мы писали, что Меган Маркл с супругом поставили под угрозу репутацию принца Уильяма.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться