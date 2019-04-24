Принц Гарри рассекретил свое хобби: появились фото

Герцог Сассекский показал, чем занимается в свободное время

Принц Гарри Фото: Getty Images

34-летний принц Гарри, который совсем скоро станет отцом, неожиданно для всех продемонстрировал свой талант. Как выяснилось, в свободное время герцог Сассекский занимается фотосъемкой. Результаты своего хобби принц Гарри продемонстрировал на своей с супругой Меган Маркл странице в Instagram. К слову, благодаря созданию собственной страницы в соцсети супруги установили рекорд Гиннесса.

Так, в официальном аккаунте герцогов Сассекских появились фото природы, сделанные принцем Гарри. Потрясающие кадры были опубликованы в честь Дня Земли.

Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal Снимки, которые сделал принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal 1/8

"День Земли – возможность узнать, праздновать и продолжать защищать нашу планету, наш дом. Мы предлагаем вам просмотреть серию из 8 фотографий, сделанных Герцогом Сассекским", – говорится в сообщении.

К слову, стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения ребенка.

Кроме того, ранее мы рассказали шесть случаев, когда герцоги Сассекские нарушили королевские традиции.

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