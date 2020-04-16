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Принц Гарри рассказал, чем занимается с Меган Маркл на карантине в США

Внук королевы занялся благотворительностью

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:00

Принц Гарри и Меган Маркл после сложения королевских обязанностей обосновались в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, супруги приобрели дом Мэлона Гибсона и готовятся к новому этапу в их жизни. Отметим, что с 31 марта бывшие члены королевской семьи перешли на самообеспечение. Но карантин помешал их планам, ведь ряд встреч и мероприятий им пришлось отменить. Но принц Гарри не сидит дома, сложа руки, а продолжает активно заниматься во время карантина благотворительностью.

Как сообщает People, принц Гарри выделил время для общения с представителями благотворительной организации WellChild, которая ухаживает за тяжелобольными детьми и молодежью.

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Внук королевы поддержал родителей и опекунов детей, которые оказалась на грани смерти. Во время их общения британцы поинтересовались у бывшего герцога, как он проводит время с Меган на самоизоляции.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

"В этом есть много положительных моментов, например, возможность проводить время с семьей, так много времени, что вы даже начинаете чувствовать себя за это виноватым. Ты просто радуешься тому, что можешь кататься на полу от смеха. Поверьте, одного 11-месячного ребенка уже достаточно... Конечно, мы боимся того, что может случиться, но так много вещей вышло из-под контроля, что мы внезапно осознали, насколько мы малы в этом мире", – рассказал принц Гарри.

Также недавно Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

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