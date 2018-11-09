Принц Гарри рассказал о своей привычке: "Я просто одержим"

Меган Маркл не в восторге от такой "одержимости" мужа

Принц Гарри. Фото: AFP

Принц Гарри унаследовал больше, чем просто королевский титул от своего отца принца Чарльза. Внук Елизаветы II обнаружил, что буквально "одержим" одной вещью – он любит выключать свет в доме. Эту привычку принц Гарри унаследовал от отца, являющегося давним защитником окружающей среды, передает People.

"Он ярый сторонник того, чтобы постоянно выключать зажженный свет дома", – говорит Гарри об отце принце Чарльзе в новом документальном фильме "Принц, сын и наследник: Чарльз в его 70 лет", который транслировался на BBC One в четверг на британском ТВ. "И это то, чем я тоже одержим", – добавил герцог Сассекский.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: AFP

Гарри признался, что его супруга, Меган Маркл, заметила то, что у него есть такая привычка, живя в Кенсингтонском дворце: "Что ненормально, потому что ... Меган всегда говорит: "Ну зачем выключать свет? Тут темно", а я всегда отвечаю: "Нам хватит и одной лампочки, вместо шести включенных". Для меня это вошло в привычку, и так может каждый человек. И я думаю, что это один из ключевых уроков, которые преподал нам наш с Уильямом отец".

Напомним, принц Гарри сделал трогательное фото беременной Меган в лесу.

Ранее принц Гарри сделал трогательное заявление перед тысячами зрителей в Австралии.