Принц Гарри растрогал своей речью касательно отцовства

Супруг Меган Маркл признался, как сын изменил его жизнь

Принц Гарри Фото: AFP

Супруг Меган Маркл принц Гарри во время вручения ежегодной премии принцессы Дианы в Лондоне в своей речи затронул тему вдохновения и отцовства. Герцог Сассекский признался, что хочет, дабы его сын Арчи унаследовал только его лучшие качества. К слову, 6 июля в Лондоне состоится церемония крещения малыша.

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Также член королевской семьи признался, что его двухмесячный сын уже начал сильно влиять на его жизнь. Теперь 34-летний принц Гарри контролирует свое поведение и сказанные слова, ведь малыш полностью копирует его действия.

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Член королевской семьи обратился к слушателям в зале и заявил, что они не представляют, какую важную роль могут играть в жизни близких и родных.

2 Июл 2019 в 11:12 PDT INSTAGRAM (@sussexroyal)

"Возможно, я начал обращать на это внимание, когда стал отцом. Теперь я понимаю, что мой сын будет следить за тем, что я делаю, следовать моему поведению и однажды, возможно, пойдет по моим стопам. И это касается не только роли отца. Люди, которых я вижу каждый день, не подозревают, насколько они вдохновляют меня. Их небольшие проявления доброты и их характер в целом. Каждый шаг, который мы делаем, имеет значение – особенно когда мы не знаем, что кто-то за нами наблюдает. Именно тогда и проявляется наш истинный характер", – заявил принц Гарри.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для своего сына. Предыдущие две приняли решение уволиться в связи со сложным характером герцогини Сассекской.

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