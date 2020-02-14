Принц Гарри сделал операцию по пересадке волос

Также узнайте, кому лысина помогла в карьере

Принц Гарри после отказа от престола занялся волосами! Герцог Сассекском постоянный клиент трихолога и на днях сделал очередную операцию по пересадке волос! Новую прическу супруг Меган Маркл публике пока не демонстрировал.

Однако есть кинозвезды, кому лысина даже помогло сделать карьеру! Например,известный актер Михаил Кукуюк своей лысиной гордится!

Михаил Кукуюк Фото: телеканал "Украина"

"В кино как-то так все нормально пошло. Когда были волосы, такую ​​роль как Донжуан мне не светила", – рассказывает Кукуюк.

А вот еще один актер Анатолий Гнатюк шевелюру берег с детства: "Переживал за свои волосы, потому что мой отец облысел очень рано, и я следил за этим. Что только не делал! Корни лопуха заваривал и мыл волосы, втирал ржаной хлеб в волосы".

Врачи же предостерегают, домашние маски могут, наоборот, навредить!

"В своей практике часто встречаюсь с последствиями лечения волос от использования горчица. Ожоги химические от использования компресса с медом и водкой", – говорит дерматолог Наталья Лага.



Но и те процедуры, что в салонах, не всегда действенны. Один сеанс лечения облысения жидким азотом стоит от двухсот гривен. Против выпадения волос делают инъекции в кожу головы, стоимость процедуры от двух тысяч гривен. Немного дешевле молекулярное лечения от полторы тысячи гривен. Также помогут сохранить волосы специальные мази, их назначает врач.

Напомним, что ранее Олег Винник показал себя без бороды.

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