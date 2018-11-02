Принц Гарри сделал трогательное фото беременной Меган в лесу

Члены королевской семьи побывали в живописном лесу в Роторуа, Новая Зеландия

Меган и принц Гарри в Новой Зеландии. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Гарри и его жена Меган, которая во время поездки в гавань Виадук появилась в светлом наряде, завершили свой тур по Новой Зеландии. И это событие они решили отметить по-особенному.

Так, на официальной страничке Кенсингтонского дворца в Instagram появилось трогательное фото герцогини Сассекской. Автором этого снимка стал муж Меган принц Гарри. На живописном изображении беременная Меган стоит посреди леса и нежно обнимает небольшой животик.

Меган Маркл в лесу в Роторуа Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Фотография была сделала в древнем лесу в Роторуа, Новая Зеландия.

"Спасибо, Новая Зеландия! Было приятно встретить столько замечательных и дружелюбных новозеландцев. Австралия, Фиджи, Тонга – мы уезжаем с ощущением и пониманием того, как важен каждый человек. Как говорила одна из самых известных женщин Новой Зеландии, Кейт Шеппард: "Долгожданный дождь, освежающий пересушенную землю, состоит из капель", – сказано в подписи к изображению.

Меган и принц Гарри в лесу в Роторуа Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, не так давно Меган и принц Гарри стали гостями центра изучения природы Rainbow Spirit в Роторуа. Герцогиня Сассекская по такому случаю надела трикотажный наряд темно-синего цвета с плиссированной юбкой. Дополнили образ туфли-лодочки на каблуке и скромные украшения.