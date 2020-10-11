Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой – СМИ

Елизавета II вызвала внука домой после его комментариев о предстоящих выборах в США

Герцог Сассекский вернется в Виндзорский замок без Меган Маркл. Королева Елизавета II вызвала принца Гарри в Британию на серьезный разговор, после его слов о предстоящих президентских выборах в США. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на инсайдеров.

По слухам, принц Гарри намерен вернуться домой без Меган Маркл. Ее Величество желает обсудить с внуком довольно острую тему.

"В замке предупреждали, что Гарри переступил черту, когда говорил о политике в США", – говорит источник.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Известно, что Гарри остановится во Фрогмор коттедже, где они с Меган Маркл должны были жить. По приезду в Британию принц также будет находиться на самоизоляции две недели. Все это время его супруга будет оставаться в Калифорнии с малышом Арчи.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл выступили на телевидении в США, где высказались насчет выборов, которые пройдут в ноябре.

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