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Принц Гарри впервые после скандального заявления вышел в свет: фото, видео

Внук Елизаветы II продолжает выполнять королевские обязанности

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:41
Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Getty Images

Впервые после громкого и скандального заявления о сложении королевских полномочий принц Гарри решил появиться на публике. Первой в свет вышла его супруга – Меган Маркл. Ее папарацци запечатлели на канадском острове Ванкувер во время посадки в гидроплан.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Внук королевы Британии Елизавета II провел жеребьевку на Кубок мира по регби, который состоится в октябре 2021 года. В Букингемском дворце герцог встретился с представителями стран-участниц чемпионата и с местными подростками. Его публичное появление означает то, что он еще продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Отметим, в декабре 2016 года герцог Сассекский был объявлен покровителем футбольной лиги регби. Он сменил королеву, которая ранее исполняла эту роль в течение 64 лет.

Несмотря на то что заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызвало волну негодования со стороны британцев и членов королевской семьи, нашлись и те, кто поддержал решение герцогов сложить полномочия. Так, близкая американская подруга Меган встала на их сторону, певец Элтон Джон и вовсе самым первым узнал о решении. Также слова поддержки выразил британский актер Хью Грант.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участия в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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