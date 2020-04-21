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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили королеву с днем рождения и показала архивное фото

Внук и сын Ее Величества посвятили праздничный пост

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:55

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой день рождения. Ее Величеству исполняется 94 года. Из-за пандемии коронавируса монарх впервые за много лет отказалась от традиционного оружейного салюта и торжества в целом. Поздравить бабушку поспешил ее внук – принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

На своей официальной странице в Instagram герцоги пожелали имениннице счастливого дня рождения и опубликовали архивное фото, которое было сделано во время экскурсии в саду Челси в 2019 году.

"Желаем Ее Королевскому Величеству счастливого 94-го дня рождения", – подписали фото герцоги Кембриджские.

Смотрите видео о том, какие необычные подарки получает королева Елизавета II:

К поздравлениям присоединился и сын Елизаветы II – принц Чарльз. Вместе со своей супругой Камиллой он также пожелал матери счастливого праздника и показал архивные снимки.

"Желаем Ее Величеству очень счастливого 94-го дня рождения", – написал принц Чарльз.

INSTAGRAM

Напомним, что накануне 31-летняя внучка королевы Елизаветы ІІ приняла важное решение относительно своей свадьбы. Из-за COVID-19 Беатрис и ее жених, 37-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци, отменили свадебную церемонию, ранее запланированную на май.

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