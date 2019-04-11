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Принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются подать в суд на британский таблоид

Адвокаты герцога и герцогини Кембриджских сделали первое предупреждение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Недавно британский таблоид InTouch опубликовал новость о том, в то время, когда Кейт Миддлтон была беременна третьим ребенком, ее супруг, принц Уильям изменил ей с близкой подругой и соседкой Роуз Хэндбери.

Адвокаты королевской семьи всячески пытаются подавить абсурдный слух в СМИ. Слух на самом деле циркулирует уже почти год, но еженедельник InTouch опубликовал статью на первой полосе c обвинениями в своем последнем выпуске. Поэтому адвокаты принца Уильяма решили, что сейчас самое подходящее время для ответной реакции.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Помимо того, что публикация обвинений в отношении частной жизни нашего клиента является ложной и наносит серьезный ущерб, она также является нарушением его частной жизни в соответствии со Статьей 8 Европейской конвенции о правах человека", – заявили лондонской юридической фирмы Harbottle and Lewis.

Адвокаты также заявили, что во всей этой истории нет ничего правдивого, и теперь юридическая фирма угрожает судебным иском против британское издание, если оно не перестанет распространять ложную информацию.

Ранее мы сообщали, как принц Уильям и Кейт Миддлтон решили обезопасить себя и детей.

Кроме этого, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили кинопремию BAFTA 2019.

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Кейт миддлтон принц Уильям королевская семья
Источник: Сегодня
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