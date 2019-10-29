Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Герцоги Кэмбриджские и Сассекские вместе посетят публичное мероприятие

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл должны встретиться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в воскресенье – День памяти погибших в Первой мировой войне. Отметим, до этого братья были замечены вместе в июле, на церемонии крещения сына принца Гарри и Меган Маркл – Арчи.

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В прошлом году принцы Уильям и Гарри с женами присоединились к королеве, премьер-министру и другим членам королевской семьи на мероприятии в Вестминстерском аббатстве, и в настоящее время королева Елизавета ІІ настаивает, чтобы и в этот раз герцоги Кэмбриджские и Сассекские в День памяти погибших в Первой мировой войне появились вместе. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцоги Сассекские и Кембриджские Фото: Getty Images

К слову, не так давно принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие", который вышел на британском канале ITV. Герцог Сассекский не стал отрицать конфликты и отметил, что у них бывают как хорошие, так и плохие времена.

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