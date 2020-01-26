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Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

Королева Великобритании решила дать старшему внуку новую должность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму, который провел тайную встречу с принцем Гарри, новый титул. После того как принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевских обязанностей, герцог Кембриджский получил очередное звание, хотя оно и будет действовать всего год.

Смотрите в сюжете, почему королева Елизавета II отменила вечеринку принца Эндрю на его шестидесятилетие:

В субботу, 25 января, Елизавета II пожаловала 37-летнему внуку принцу Уильяму новый титул лорда и назначила его верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи церкви Шотландии. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.

В этой должности герцог Кембриджский будет официальным лицом Ее Величества на ежегодной встрече Ассамблеи, которая пройдет в Шотландии с 16 по 22 мая, а также обязан представлять королеву на всех официальных мероприятиях страны.

Данный титул особенно почетный и присваивается за достижения перед обществом только на один год. Ранее верховным комиссаром были принцесса Анна, а также принц Чарльз.

Недавно также стало известно, что внук Елизаветы II снялся в китайской рекламе.

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