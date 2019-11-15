Принц Уильям рассказал, какое телешоу обожает смотреть Кейт Миддлтон

Наследник престола заговорил о предпочтениях жены

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Наследник британского престола принц Уильям, который недавно впервые появился на публике вместе с Меган Маркл и принцем Гарри, поделился телевизионными вкусами своей супруги. На днях внук Елизаветы II 37-летний принц Уильям посетил гала-концерт в Лондоне без Кейт Миддлтон, но вспомнил о ней во время общения с гостями.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Так, принц Уильям рассказал на светском мероприятии о предпочтениях 37-летней супруги. Дело в том, что на вечере присутствовала ведущая телешоу Strictly Come Dancing (британский аналог "Танцев со звездами". – Ред.) на телеканале BBC Клаудия Уинклман. Герцог рассказал ей, что герцогиня Кембриджская обожает это танцевальное телешоу.

"Я смотрел шоу пару раз. Кэтрин – его большая поклонница, моя теща тоже очень любит это шоу", – признался член королевской семьи.

Также узнайте, какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом. Напомним, что ранее принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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