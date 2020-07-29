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Принц Уильям рассказал о неудачном подарке для Кейт Миддлтон, который чуть не испортил их отношения

Сегодня, 15:15

Герцог Кембриджский преподнес необычный сюрприз будущей супруге еще в начале отношений

Принц Уильям поделился воспоминанием, как когда-то он сделал "ужасный подарок" Кейт Миддлтон, когда пара только начинала встречаться, сообщает Mirror со ссылкой на BBC Radio Five Live.

Герцог Кембриджский признался, что тогда "почти испортил" отношения с Кейт, подарив ей на одном из первых свиданий…бинокль!

"Однажды я подарил Кейт бинокль, она мне это никогда не забудет! Это было на раннем этапе наших отношений, которые тогда чуть не закончились (смеется). Честно говоря, я понятия не имею, почему я тогда купил ей бинокль. Но мне на тот момент казалось, что это хорошая идея", – рассказал Уильям.

Кейт Миддлтон принц Уильям
Кейт Миддлтон принц Уильям
Фото: Getty Images

Отметим, что с принцем Уильямом Кейт Миддлтон познакомилась в 2001 году в шотландском университете Сент-Эндрюс. Студенты некоторое время дружили, но спустя два года между ними вспыхнула искра. В 2007 году пара расставалась, но вскоре снова сошлась. В 2010 году они объявили о помолвке, а в 2011 – поженились. У Уильяма и Кейт трое детей: 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шаролтта и 2-летний принц Луи.

Принц Уильям удивил ирландцев талантом жонглера – смотрите видео:

Напомним, Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия. Мы также сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат.

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