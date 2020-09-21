Принцесса Евгения беременна: объясняем, почему все так думают

Королевская семья пока не комментирует догадки поклонников

Одна из внучек королевы Великобритании Елизаветы II, 30-летняя принцесса Евгения стала одной из самых обсуждаемых персон дня. Дело в том, что девушку заметили папарацци, когда та прогуливалась по Лондону в районе Ноттинг-Хилл.

Евгения была одета в темное платье с цветочным принтом и белые кеды. Образ принцесса дополнила черной сумочкой от Louis Vuitton.

Скриншот: соцсети

Но внимание многих поклонников королевской семьи было приковано не к наряду принцессы, а к ее округлившемуся животу. Пользователи Сети уверены – Евгения ждет первенца.

Фото быстро разлетелись по соцсетям, где уже вовсю обсуждают интересное положение принцессы.

Скриншот: соцсети

"Она беременна", "Точно беременна", "Королевский малыш на подходе", "Думаю, она ждет ребенка", – пишут комментаторы.

Скриншот: соцсети

Ни сама принцесса, ни представители королевской семьи на эти догадки не отреагировали. Остается только ждать официальное заявление от королевского двора.

Отметим, что принцесса Евгения вышла замуж в октябре 2018 года за английского бизнесмена Джека Бруксбэнка. За свадьбой пары следили поклонники королевской семьи по всему миру.

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Напомним, принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис показали себя без макияжа. Ранее мы сообщали, что брат Кейт Миддлтон отменил свадьбу во второй раз.

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