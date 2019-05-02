Принцессе Шарлотте – 4: новые фото правнучки Елизаветы II
Фото сделала мама Шарлотты Кейт Миддлтон
Сегодня, 2 мая, свой четвертый день рождения отмечает дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, правнучка Елизаветы II принцесса Шарлотта. По традиции, на официальных страничках Кенсингтонского дворца в соцсетях появились новые фото именинницы. Отметим, что одним из хобби Кейт Миддлтон является фотография и опубликованные снимки сделала именно она. Ранее герцогиня Кембриджская запечатлела своего годовалого сына принца Луи. Фото также были опубликованы к его дню рождения.
На фото, сделанных герцогиней, ее дочь принцесса Шарлотта позирует в школьной форме.
А на еще одном снимке малышка запечатлена в голубом платье, сидя на траве.
В комментариях к фотографиям поклонники королевского семейства поздравили Шарлотту с днем рождения. Они также отметили, что Кейт Миддлтон – отличный фотограф и ее снимки должны чаще публиковаться в сети.
Ранее Сегодня.Lifestyle подготовили интересные факты о младшем брате Шарлотты – принце Луи к его первому дн рождения.
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