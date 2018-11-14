Принцу Чарльзу 70: в сеть попали архивные детские фото и снимки с Дианой
Принц Уэльский празднует юбилей
Сегодня, 14 ноября, отец принцев Уильма и Гарри – принц Чарльз празднует юбилей. Старшему сыну королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа исполнилось 70 лет.
Как мы писали ранее, хакеры слили в сеть свежие королевские фото, которые должны были появится сегодня и были приурочены к празднику. Тем не менее на официальной странице королевской семьи в Facebook появились куда более интересные снимки наследника британского престола.
К юбилею принца Уэльского подготовили подборку из его фотографий, сделанных во время разных периодов жизни принца Чарльза. Здесь он изображен совсем маленьким на руках у родителей, и гоняющимся за теленком в поле, и играющим с другими детьми.
Также присутствуют кадры принца Уэльского в университете, занимающимся музыкой, управляющим самолетом. Помимо этого, королевская семья поделилась архивными снимками, где принц Чарльз изображен с женой, покойной принцессой Дианой и их сыновьями Уильямом и Гарри.
Не обошлось из без фотографий Чарльза с его нынешней супругой Камиллой Паркер Боулз.
Напомним, на днях британцы назвали своего любимчика королевской семьи. К удивлению многих, королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи.