Принцу Чарльзу 70: в сеть попали архивные детские фото и снимки с Дианой

Принц Уэльский празднует юбилей

Принц Чарльз. Фото: AFP

Сегодня, 14 ноября, отец принцев Уильма и Гарри – принц Чарльз празднует юбилей. Старшему сыну королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа исполнилось 70 лет.

Как мы писали ранее, хакеры слили в сеть свежие королевские фото, которые должны были появится сегодня и были приурочены к празднику. Тем не менее на официальной странице королевской семьи в Facebook появились куда более интересные снимки наследника британского престола.

К юбилею принца Уэльского подготовили подборку из его фотографий, сделанных во время разных периодов жизни принца Чарльза. Здесь он изображен совсем маленьким на руках у родителей, и гоняющимся за теленком в поле, и играющим с другими детьми.

Принц Чарльз в детстве Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Также присутствуют кадры принца Уэльского в университете, занимающимся музыкой, управляющим самолетом. Помимо этого, королевская семья поделилась архивными снимками, где принц Чарльз изображен с женой, покойной принцессой Дианой и их сыновьями Уильямом и Гарри.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Не обошлось из без фотографий Чарльза с его нынешней супругой Камиллой Паркер Боулз.

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Напомним, на днях британцы назвали своего любимчика королевской семьи. К удивлению многих, королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи.