Принцу Гарри – 36: что мы знаем о герцоге Сассекском

Принц был бунтарем в детстве, а в юности устраивал скандальные выходки

Сегодня, 15 сентября, младшему сыну принца Чарльза и внуку королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри исполняется 36 лет.

В детстве Гарри был шаловливым, но обаятельным ребенком. Он также активно увлекался спортом. В юности монарх успел немного подпортить репутацию британской королевской семье, угодив в череду скандалов. С тех пор его имя не сходит с первых полос западной прессы.

Принцу удалось пройти путь от юного бунтаря до примерного семьянина, однако он не стал изменять своим личным принципам, в очередной раз нарушив все традиции – Гарри отрекся от своих королевских полномочий и покинул Великобританию, перебравшись с женой Меган Маркл и их сыном Арчи в США.

Сегодня.Lifestyle подготовили интересные факты из биографии монарха ко дню его рождения.

Но и это еще не все! Самый громкий случай из всех произошел в 2005 году, когда в январе Гарри появился на костюмированной вечеринке в подобии формы Африканского корпуса Вермахта со свастикой на рукаве!

Герцог и герцогиня Сассекские в тот день нарушили многовековую традицию: половину пути невеста шла к алтарю одна, а не с отцом, как полагается. Начиная с ряда, где сидели члены королевской семьи, ее уже вел принц Гарри.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри выплатили Британии более 3 млн долларов. Ранее мы сообщали, что в США создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри.

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