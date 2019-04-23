Принцу Луи исполнился год: все о сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Малыш появился на свет спустя два дня после дня рождения Елизаваеты II

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлитон принц Луи появился на свет ровно года назад – 23 апреля 2018 года. Интересно, что пару дней назад королева Елизавета II отпраздновала свое 93-летие, а принц Луи стал отличным "подарком" своей прабабушке на день рождения.

Сегодня.Lifestyle подготовили все интересные факты о маленьком принце Луи.

Луи родился в лондонском госпитале Святой Марии. При рождении вес малыша составлял 3,8 кг. Мальчик появился на свет в 11:01 утра по лондонскому времени. Крестины малыша прошли в Королевской часовне Сент-Джеймского Дворца. На крещении присутствовали принц Гарри и Меган Маркл, родители Кейт – Кэрол и Майкл Миддлтон, принц Уэльский Чарльз, Герцогиня Корнуоллская Камилла и другие.

Отметим, что крестины в королевской семье – одно из самых важных событий после рождения ребенка. Ранее мы делали подборку интересных фактов о том, как проходят крестины королевских особ.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи Фото: Getty Images

В честь крестин дядя принца Луи – принц Гарри сделал ему необычный подарок. Герцог Сассекский купил племяннику первое издание сказки о Винни-Пухе. Это одна из 30 тысяч изданных книг английского писателя А. А. Милна, стоимость которой составила восемь тысяч фунтов стерлингов. И хотя малыш еще совсем мал, когда он подрастет, то наверняка оценит подарок дяди.

Спустя пару недель с рождения Луи в сети были опубликованы его первые фото, автором которых, к слову, является его мама – Кейт Миддлтон. Снимок, который растрогал многих – это фото, на котором маленькая принцесса Шарлотта целует принца Луи, держа его на руках.

Принцесса Шарлотта целует новорожденного Луи Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В июле прошлого года прошли крестины принца Луи. На мероприятии не было главного гостя – королевы Елизаветы II, прабабушки принца Луи. Пропустить таинство правнука ей пришлось из-за проблем со здоровьем. Таинство продлилось 40 минут. Крестными родителями принца Луи стали друзья и близкие принца Уильяма и Кейт Миддлтон: Николас ван Кутем и Люси Миддлтон, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, Леди Лаура Мид и Ханна Картер.

Традиционно, после крестин на официальных страницах королевской семьи в соцсетях появилось фото с крестин принца.

Британская королевская семья Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В целом, о малыше родители рассказывают мало. Известно лишь, что мальчик растет очень активным и любознательным. Пару месяцев назад Луи почти начал ходить!

В день рождения Луи были опубликованы новые снимки мальчика, которые сделаны его мамой Кейт Миддлтон. В сети уже гадают, на кого похож Луи. Одним утверждают, что он – копия Кейт, а также ее отца, другие говорят, что в Луи проглядываются черты его бабушки Елизаветы II.

О том, почему Меган Маркл обвиняют в расточительстве смотрите в видео ниже:

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