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Принцу Уильяму – 38: фото герцога Кембриджского тогда и сейчас

Сегодня, 16:16

21 июня старший брат принца Гарри отмечает день рождения

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует день рождения. Герцогу Кембриджскому исполняется 38 лет. Сегодня.Lifestyle уже публиковали неожиданные факты о монархе, а в этом материале предлагаем взглянуть, как менялся герцог Кембриджский с годами и вспомнить его биографию.

Принц Уильям – старший внук королевы Елизаветы и второй после своего отца в очереди к британскому престолу. Его родители – принц Уэльский Чарльз и принцесса Диана.

Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

С 1990 по 1995 год Уильям учился в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире, где был капитаном хоккейной команды и команды по регби. С детства он увлекался плаванием, хорошо играл в футбол и баскетбол.

После школы Уильям поступил в знаменитый Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Окончив его он много путешествовал, посетил Чили, побывал в странах Африки.

Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Архивные фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
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В мае 2006 принц Уильям поступил в Королевскую Военную Академию Сэндхерст. Он получил офицерское звание в декабре 2006 года и присоединился к Королевской кавалерии в качестве Второго лейтенанта.

16 ноября 2010 года было объявлено о помолвке принца Уильяма и его давней подруги Кейт Миддлтон, с которой они вместе учились в колледже. Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Великобритании Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского.

Кейт и Уильям воспитывают троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.

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В день рождения принца Уильяма в официальном Instagram Кенсингтонского дворца появился пост, посвященный Дню отца. На первом фото принц Уильям запечатлен со своим папой – принцем Чарльзом, а на втором снимке можно увидеть маленькую Кейт Миддлтон и ее отца Майкла.

INSTAGRAM

Напомним, что недавно принц Уильям откровенно рассказал о смерти принцессы Дианы и страхе отцовства.

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