Ким Кардашьян побывала с Иванкой Трамп на заседании в Белом доме

В Белом доме обсуждали реформу в тюрьмах

Ким Кардашьян на заседании в Белом доме. Фото: twitter.com/KimKardashian Ким Кардашьян на заседании в Белом доме. Фото: twitter.com/KimKardashian Ким Кардашьян на заседании в Белом доме. Фото: twitter.com/KimKardashian Ким Кардашьян на заседании в Белом доме. Фото: twitter.com/KimKardashian Ким Кардашьян на заседании в Белом доме. Фото: twitter.com/KimKardashian 1/5

Светская львица Ким Кардашьян, которая зарабатывает за один пост больше, чем Дональд Трамп за год, вместе с дочерью президента США Иванкой Трамп, зятем Дональда Трампа – Джаредом Кушнером и экспертами обсудили реформу в тюрьмах, в частности о помиловании преступников, которые отбывают пожизненный срок за преступления, связанные с наркотиками. Встреча состоялась в Белом доме, об этом сообщила сама Ким в микроблоге в Twitter.

"Все началось с мисс Элис. Я смотрела на нее, видела лица других заключенных, узнавала истории мужчин и женщин в тюрьмах – после этого поняла, что не могу остановиться на достигнутом. Пришло время для реальных системных изменений", – объяснила свой визит в Белый Дом Кардашьян.

В свою очередь Иванка Трамп также прокомментировала рабочую встречу.

"Большое рабочее заседание в Белом доме относительно путей улучшения процесса помилования с политическими лидерами и защитниками реформы системы уголовного правосудия", – сообщила она на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Ким Кардашьян лично встретилась в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попросить о помиловании своей 63-летней прабабушки, которая отбывает пожизненное заключение.