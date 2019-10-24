Пришлось вызывать "скорую": Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Ведущая обиделась на коллегу из-за неудачной шутки

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская юмористка, ведущая развлекательных шоу Леся Никитюк, которая недавно сменила имидж, рассорилась со своим коллегой – ведущим Александром Педаном. Дело в том, что артист решил разыграть Лесю, но перегнул палку.

Более того, артистка так испугалась, что ей пришлось вызывать скорую помощь и пить корвалол. О случившемся Никитюк рассказала в Instagram-stories и официально заявила, что прекращает любые отношения с Педаном. Деталей розыгрыша она не раскрыла, но, судя по предыдущим историям в социальной сети, ее автомобиль рано утром якобы заблокировали двое мужчин-бездомных, которые на газетах распивали алкогольные напитки. Что произошло дальше и почему пришлось вызывать полицию, не сообщается.

Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк Видео: Instagram.com

"Меня сегодня в 9 утра очень х*еново разыграли. Была стрельба и полиция. Я очень сильно испугалась, и сейчас мне капают корвалол. Я хочу официально заявить, что я прекращаю любые отношения, дружбу с Александром Педаном. Саша, это реально не смешно! Я отписываюсь от тебя и прошу всех тоже отписаться от этого придурка", – заявила Леся.

Леся Никитюк заявила, что прекращает общение с Александром Педаном Видео: Instagram.com

В свою очередь, Александр Педан также в Instagram-stories отреагировал на ситуацию и заявление коллеги. Он признал, что они с командой перегнули палку, и публично извинился перед обиженной Никитюк.

Александр Педан извинился перед Лесей Никитюк Видео: Instagram.com

"Мы с командой "Педан може" разыграли Никитюк, и я понимаю, что мы реально перегнули. Во-первых, я пытался дозвониться к Лесе Никитюк лично и извиниться, но она сбивает меня. Я действительно заявляю, что вся команда извиняется", – заявил Педан.

Позже ведущая опубликовала снимок, на котором видно, как Педан пришел к ней на съемки с огромным букетом цветов, чтобы принести свои извинения.

Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.

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