Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пришлось вызывать "скорую": Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Ведущая обиделась на коллегу из-за неудачной шутки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская юмористка, ведущая развлекательных шоу Леся Никитюк, которая недавно сменила имидж, рассорилась со своим коллегой – ведущим Александром Педаном. Дело в том, что артист решил разыграть Лесю, но перегнул палку.

Читайте также:
Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Более того, артистка так испугалась, что ей пришлось вызывать скорую помощь и пить корвалол. О случившемся Никитюк рассказала в Instagram-stories и официально заявила, что прекращает любые отношения с Педаном. Деталей розыгрыша она не раскрыла, но, судя по предыдущим историям в социальной сети, ее автомобиль рано утром якобы заблокировали двое мужчин-бездомных, которые на газетах распивали алкогольные напитки. Что произошло дальше и почему пришлось вызывать полицию, не сообщается.

Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк
Видео: Instagram.com

"Меня сегодня в 9 утра очень х*еново разыграли. Была стрельба и полиция. Я очень сильно испугалась, и сейчас мне капают корвалол. Я хочу официально заявить, что я прекращаю любые отношения, дружбу с Александром Педаном. Саша, это реально не смешно! Я отписываюсь от тебя и прошу всех тоже отписаться от этого придурка", – заявила Леся.

Леся Никитюк заявила, что прекращает общение с Александром Педаном
Видео: Instagram.com

В свою очередь, Александр Педан также в Instagram-stories отреагировал на ситуацию и заявление коллеги. Он признал, что они с командой перегнули палку, и публично извинился перед обиженной Никитюк.

Александр Педан извинился перед Лесей Никитюк
Видео: Instagram.com

"Мы с командой "Педан може" разыграли Никитюк, и я понимаю, что мы реально перегнули. Во-первых, я пытался дозвониться к Лесе Никитюк лично и извиниться, но она сбивает меня. Я действительно заявляю, что вся команда извиняется", – заявил Педан.

Позже ведущая опубликовала снимок, на котором видно, как Педан пришел к ней на съемки с огромным букетом цветов, чтобы принести свои извинения.

Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 сексуальных фото Леси Никитюк Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото
шоу-бизнес скандал ведущие Леся Никитюк Александр Педан
Реклама

Новости партнеров

Поп плюнул в умирающую от рака Заворотнюк
Поп плюнул в умирающую от рака Заворотнюк
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке

Популярные статьи

Сегодня, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Сегодня, 09:45Food

Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом

Сегодня, 08:26Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями

Вчера, 13:11Шоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

Вчера, 05:32Психология

Гороскоп на 23 октября: все знаки зодиака

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

22 октябряСтиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

22 октябряШоу-бизнес

Даша Астафьева рассекретила свои параметры

22 октябряWellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

22 октябряТехно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

22 октябряПсихология

Гороскоп на 22 октября: все знаки зодиака

22 октябряFun

22 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 октябряТехно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

21 октябряWellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

21 октябряШоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

21 октябряСтиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Новости партнеров

Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь