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Пришлось вызывать скорую помощь: Любовь Успенская травмировалась на съемках

Певице пришлось уколоть обезболивающий препарат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41

В воскресенье, 10 ноября, в киевском Дворце спорта состоялся сольный концерт самой яркой исполнительницы в жанре "городской романс" — Любови Успенской. Впервые за 8 лет артистка дала масштабный концерт в родном Киеве, где родилась и выросла. Но не обошлось и без травм. Как оказалось, певица накануне концерта получила травмы во время съемок клипа.

Любовь Успенская сильно ушибла ребро и перед концертом во Дворце спорта пришлось вызвать скорую помощь.

"Во время съемок Любовь сильно ушибла ребро. Перед концертом во Дворце спорта пришлось вызвать скорую помощь. Певица отработала концерт с обезболивающими уколами", – рассказала PR-директор Юлия Могилюк.

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Но несмотря на боль в теле, артистка мужественно отпела несколько концертов в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Любовь Успенская жалуется только на одно, что из-за безумного рабочего графика она не может найти время для самой желанной мечты. Она хочет снова почувствовать радость материнства!

"Желание иметь ребенка пришло ко мне после того, как произошла беда с моей дочерью. Я поняла, что это очень плохо, когда один ребенок. Мне нужны еще плач, крик, детский голос, смех. И вот у меня такое пришло в этом состоянии желание счастья. Понимаю, что это не так просто, поэтому сейчас об этом речь не идет", – призналась певица.

Напомним, что ранее в интервью Любовь Успенская рассказала о друзьях в Украине, а также призналась, есть ли у нее любимый мужчина.

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