Притула впервые рассказал подробности серьезной травмы

Украинский артист сломал ногу в Карпатах

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который идет в политику, совсем недавно сломал ногу и уже перенес сложную операцию. О своей травме артист сам рассказал поклонникам и теперь впервые раскрыл подробности, при каких обстоятельствах получил перелом.

Сергей Притула откровенно рассказал, от чего умер его отец:

Как Сергей Притула рассказал в эфире украинского телеканала "СТБ", неприятность с ним произошла буквально на ровном месте, еще и во время празднования его дня рождения в Карпатах.

"На ровном месте поскользнулся возле бассейна во время празднования своего дня рождения. Ну ладно, еще бы из квадроцикла упал, но тут просто на ровном месте. Там и кость "пошла спать", и связки порваны", – с позитивом рассказал Притула.

Также по его словам, без хирургического вмешательства не обошлось, поскольку травма очень серьезная. После операции Притуле придется находится в гипсе еще около двух месяцев.

Напомним, что Притула поздравил украинцев с Днем Конституции, находясь в клинике. Фото с больничной койки артист опубликовал в своем Instagram.

Ранее мы публиковали ТОП-5 самых популярных гугл-запросов о Сергее Притуле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram