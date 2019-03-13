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"Притяженья больше нет": публика отреагировала на скандальное заявление Веры Брежневой

Вера Брежнева огорчила поклонников тем, что никогда не считала себя украинской певицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей
Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей
Фото: instagram.com/ververa

37-летняя Вера Брежнева, которая родилась, выросла и начала эстрадную карьеру в Украине, заявила, что никогда не считала себя украинской певицей. По словам артистки, Украина сама не воспринимала ее таковой.

После скандального заявления Веры Брежневой поклонники выразили свое негодование. Пользователи сети один за другим критикуют интервью певицы. Некоторые, в том числе, раскритиковали некорректный, по их мнению, вопрос ведущего.

"Вопрос о том, чья Вера певица – это важно ведущему??? Вас смотрят не только люди из России, но и из Украины. И данный вопрос очень неприятен, и ответ Веры удивил очень. Как же она не признана в Украине... Может ей не дали заслуженного артиста, но а как же простое население, для которого Вера – украинская певица?", – удивляются пользователи сети. 

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Кто-то описал свои эмоции названием популярной песни группы "ВИА Гра": "После фразы "Я украинской певицей не была" смотреть стало не интересно. Вот просто "Притяженья больше нет". Самая красивая женщина Украины 2010".

Кроме того, в своем заявлении Вера Брежнева упомянула, что украинским артистом считается тот, у кого есть украинская песня. "У меня их нет", – сказала певица. Однако поклонники вспомнили, что у группы "ВИА Гра" была украиноязычная композиция еще во времена Веры Брежневой: "У "Виа Гры" была, думаю, и есть, песня на украинском языке "Ой говорила чиста вода", появилась эта песня, когда Вера была в составе группы".

Некоторые также раскритиковали вокальные данные артистки: "Я никогда не была украинской певицей"... Так вы, Вера, и певицей никогда не были".

В то же время многие в комментариях поддержали Веру Брежневу и восхитились ее жизнью: "Вера позитивная, энергичная, живёт в удовольствие. Энергия плещет. Занимается любимым делом, кайфует от жизни. Здорово, что такие женщины есть".

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала, как отметила 37-летие.

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