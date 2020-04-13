Привет из Америки: как Макс Барских проводит время на карантине

Певец записал видео из Лос-Анджелеса

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – Макс Барских, который записал эксклюзивное видео из Америки.

"Всем привет. Я немного устал сидеть дома, поэтому вышел подышать свежим воздухом на эту красивую поляну – единственную открытую территорию в Лос-Анджелесе. Желаю вам максимально эффективно провести время, мойте чаще руки, носите перчатки и маски. Надеюсь, это нас спасет", – говорит певец.

Макс призывает всех не игнорировать режим карантина и не отчаиваться. Недавно певец сам себе устроил праздник и выпустил микс на суперхит "Лей, не жалей". Более того, в рамках этого релиза Барских запускает серию домашных вечеринок с лозунгом #stayhome.

Добавим, что во время изоляции Макс Барских выпустил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам". В трек-лист вошли 8 синглов, которые покорили десятки стран и стали для многих саундтреками жизни.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.

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