Привет из Америки: как Макс Барских проводит время на карантине
Певец записал видео из Лос-Анджелеса
Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – Макс Барских, который записал эксклюзивное видео из Америки.
"Всем привет. Я немного устал сидеть дома, поэтому вышел подышать свежим воздухом на эту красивую поляну – единственную открытую территорию в Лос-Анджелесе. Желаю вам максимально эффективно провести время, мойте чаще руки, носите перчатки и маски. Надеюсь, это нас спасет", – говорит певец.
Макс призывает всех не игнорировать режим карантина и не отчаиваться. Недавно певец сам себе устроил праздник и выпустил микс на суперхит "Лей, не жалей". Более того, в рамках этого релиза Барских запускает серию домашных вечеринок с лозунгом #stayhome.
Добавим, что во время изоляции Макс Барских выпустил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам". В трек-лист вошли 8 синглов, которые покорили десятки стран и стали для многих саундтреками жизни.
Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.
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