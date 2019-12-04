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Эксклюзив

Привезли на квартиру и закрыли: "Мисс Украина Вселенная 2019" рассказала о трудностях работы модели в Китае

Анастасия Суббота прожила в Пекине шесть лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Анастасия Суббота
Анастасия Суббота
Фото: Иван Марчук

26-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle откровенно рассказала о начале карьеры модели в Китае и о тех трудностях, с которыми юной девушке пришлось тогда столкнуться.

Смотрите полное интервью с "Мисс Вселенной Украины 2019" Анастасией Субботой:

Анастасия, которая родилась и выросла в Запорожье, с юных лет мечтала уехать из родного города и добиться высот. Уже в 14 лет, когда она принимала участие в местном конкурсе красоты, итальянцы предложили работу по контракту, но отец ее не отпустил. Спустя три года Суббота уехала работать моделью в Китай, где ей пришлось столкнуться со сложностями.

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"Когда летела в Пекин, не было страшно. На тот момент, мне хотелось вырваться из дома и финансово помогать родителям. А страшно стало, когда я в Пекин прилетела. В два часа ночи меня должен был встретить в аэропорту директор, которого я ранее никогда не видела. Он должен был держать табличку с моим именем, но его там не оказалось. Я испугалась, но быстро нашла выход из ситуации – попросила офицера телефон и набрала номер, который мне дали предварительно для связи. В результате мы встретились, он меня привез в квартиру, дал подушку с одеялом и закрыл. Позже я поняла, что в квартире одна. И тут мне стало страшно... Сразу посетила мысль, что меня привезли в рабство. Помещение было очень маленьким, везде тараканы. Я звоню родителям, директору агентства и плачу. Меня успокоили, сказали, что девушки могут гулять, поэтому в квартире никого нет. Так и произошло, под утро мои соседки вернулись домой", – рассказывает главная красотка Украины.

Представительница от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2019"
Представительница от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2019"
Фото: Иван Марчук

Чтобы начать зарабатывать деньги, Анастасии пришлось пережить множество кастингов и двухнедельный период безработицы.

"Две недели я не могла найти работу, все мои кастинги были безуспешными. Я питалась конфетами и фруктами. Не могла привыкнуть к таким условиям жизни. Никто там по-английски почти не говорил. Я выучила свой адрес на китайском языке, чтобы пояснить водителю такси, куда ехать", – добавила "Мисс Украина Вселенная 2019".

Отметим, что перед тем, как отправиться на конкурс в Америку, Анастасии пришлось понервничать – почти перед самым вылетом организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" заявили, что американское посольство отказало девушке в открытии визы.

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