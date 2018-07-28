Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений

Пара пока не давала официальные заявления по поводу свадьбы

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото: Getty

36-летняя индийская актриса и "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и 25-летний певец Ник Джонас помолвлены, передает People.

О романе пары стало известно пару месяцев назад. Такую информацию изданию Us Weekly подтвердил источник из окружения пары. "Они действительно встречаются, они хорошая пара, очень интересны друг другу". Позже пара подтвердила отношения и стали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.

Предложение Приянке, если верить инсайдерам издания, Ник сделал в ее день рождения, 18 июля. Источник из окружения певца сообщает People, что Ник "очень, очень счастлив".

"Его друзья и семья никогда не видели его таким счастливым, и они все очень волнуются за него. Он определенно очень серьезно относится к ней", – говорит инсайдер.

Напомним, Ник Джонас подтвердил роман с Приянкой Чопрой, опубликовав ее фото в своем Instagram-аккаунте.

Слухи об их романе появились после того, как Чопра и Джонас были сфотографированы вместе, празднуя День памяти в США с друзьями. На одном снимке они запечатлены вместе на лодке в компании друзей, а на другом они сидят рядом друг с другом за ужином.