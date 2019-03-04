Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продажу билетов на "Евровидение 2019" приостановили из-за нарушений

Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 02:01

Организаторы "Евровидения-2019" прекратили продажу билетов на предстоящее шоу "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это было сделано после того, как была выявлена "попытка различными сторонами вмешиваться в процесс продажи". Кроме того, обнаружилось, что сотни билетов на лучшие места были проданы журналистам и спортивным деятелям, а не фанатам. В частности, билетные преференции получили ведущие "Евровидения" Эреза Тал и Асси Азар.

Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины.

НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

Напомним, после того, как стало известно, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении", в сети начался настоящий скандал. На отказ нашей страны участвовать в международном песенном конкурсе отреагировало множество пользователей сети, в том числе и жителей Европы.

Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на ее участие в следующий раз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте конкурса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кириленко об Украине на "Евровидении": "Отказались преждевременно" Главные события недели: все детали "Оскара 2019" и Нацотбора на "Евровидение" "Буде дуже невдобно": Сергей Притула пообещал шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение" Певица MARUV получила награду в РФ Скандалы в армии и отказ от "Евровидения": ТОП-5 главных новостей страны Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что нужно знать
Израиль конкурс билеты спекуляции продажи Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти

Популярные статьи

Вчера, 14:15Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

1 мартаСтиль

Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

1 мартаШоу-бизнес

Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

1 мартаАфиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

1 мартаFun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

1 мартаFun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

1 мартаПсихология

Как победить тревожность: три простых способа

1 мартаFun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

1 мартаШоу-бизнес

Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

1 мартаWellness

Магнитные бури в марте 2019 года: прогноз на месяц

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.
Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Модный балаяж: новые оттенки окрашивания в 2019 году
Модный балаяж: новые оттенки окрашивания в 2019 году