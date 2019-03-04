Продажу билетов на "Евровидение 2019" приостановили из-за нарушений

Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан

Организаторы "Евровидения-2019" прекратили продажу билетов на предстоящее шоу "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это было сделано после того, как была выявлена "попытка различными сторонами вмешиваться в процесс продажи". Кроме того, обнаружилось, что сотни билетов на лучшие места были проданы журналистам и спортивным деятелям, а не фанатам. В частности, билетные преференции получили ведущие "Евровидения" Эреза Тал и Асси Азар.

Расследование взял под контроль министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины.

НОТУ отказалась от участия в "Евровидении 2019" в связи с неподписанием договора победителем Нацотбора 2019 певицей MARUV. К тому же НОТУ предложила поехать на "Евровидение 2019" вместо MARUV финалистам Нацотбора, занявшим второе и третье места – Freedom Jazz и KAZKA, однако артисты отказались.

Напомним, после того, как стало известно, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении", в сети начался настоящий скандал. На отказ нашей страны участвовать в международном песенном конкурсе отреагировало множество пользователей сети, в том числе и жителей Европы.

Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на ее участие в следующий раз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте конкурса.

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