"Продержаться, сколько смогу": сын Виктора Павлика отказался от лечения рака

Страшный диагноз Павлу поставили в 2018 году

Сын украинского певца Виктора Павлика, тайно женившегося на молодой Екатерине Репяховой, отказался от лечения рака. 21-летний Павел сообщил, что химиотерапия не дает результатов, а болезнь прогрессирует. Накануне парень опубликовал трогательный пост в социальной сети, где рассказал о своем состоянии сейчас.

Напомним, что неутешительный диагноз Павлу Павлику врачи поставили в 2018 году. С тех пор сын известного артиста перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе 2019 года Виктор Павлик говорил, что его сын идет на поправку.

Виктор Павлик с сыном Павлом Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

"В августе 2018, почти два года назад я попал в больницу из-за того, что мои ноги начали онемевать и терять свою силу. Я почти перестал ходить. На снимках МРТ было видно, что какое то новообразование пережимает спинной мозг, что и стало причиной моей госпитализации. Нужно было срочно делать операцию, на что я согласился без малейших колебаний. Хирургам удалось вырезать это новообразование и вернуть мне возможность ходить, даже не смотря на то, что я потерял во время этой операции почти половину крови моего тела. А причину этой истории отправили на гистологию. Результат сильно поразил меня и мою семью: новообразование оказалось ничем иным, как злокачественной опухолью, саркомой, более известной как рак костей. С тех пор, уже полтора года я борюсь с одним из самых опасных и смертельных заболеваний в мире", – рассказал в публикации Павел.

По его словам, сейчас он не может передвигаться без коляски, а одна его рука теряет функциональность. Несмотря на лечение, рак прогрессирует, поэтому юноша прекращает терапию и намерен "дожить, сколько осталось".

"Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу", – отметил сын певца.

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Тем временем Виктор Павлик разместил в своем Instagram фото Павла, где тот позирует в форме – после школы он поступил в Национальную академию СБУ и отслужил два года.

"Павел. Папа рядом. Папа любит", – коротко написал в посте исполнитель.

INSTAGRAM

Напомним, Павла Виктору Павлику родила его третья жена Лариса. Мальчика лечили в Израиле. Артист неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына. Однако с мая состояние Павла только ухудшается.

Ранее жена Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей знакомства с певцом.

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