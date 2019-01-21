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Producers Guild Awards 2019: ТОП-5 лучших нарядов с красной дорожки

Эмма Стоун и Джордана Брюстер просто блистали на церемонии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Фото: Getty Images

В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения лауреатов премии Гильдии продюсеров США. В главной категории "Лучший фильм года" победила картина "Зеленая книга". На красной дорожке появилось много знакомых голливудских звезд, которые показали свои лучшие наряды. Мы рассмотрели их и предлагаем ТОП самых красивых платьев с красной дорожки  премии Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards).

Актриса Джордана Брюстер, известная по роли в серии фильмов "Форсаж", стала главной красоткой вечера. Она выбрала лаконичное платье Oscar de la Renta с украшениями в виде шариков на бюсте. Прическа сыграла на руку актрисе.

Джордана Брюстер Фото: Getty

Эмма Стоун также покорила своим нарядом. Актриса выбрала для премии желтое платье Louis Vuitton и с ярким макияжем в теплых тонах.

Эмма Стоун Фото: Getty

А вот Констанс Ву из фильма "Очень богатые азиаты" выбрала платье J. Mendel. Кто-то может сказать, что выглядит на ней нелепо, но это платье ей идет.

Констанс Ву Фото: Getty

Впрочем, Кейт Бекинсейл выглядела ярко. Она выбрала наряд от Yanina Couture.

Кейт Бекинсейл Фото: Getty

Актриса из фильма-победителя Линда Карделлини выбрала платье Georges Chakra Couture. В нем она блистала на красной дорожке премии.

Линда Карделлини Фото: Getty

Напомним, недавно Американская академия киноискусств объявила, что 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. А вот объявление номинантов состоится 22 января. 

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Источник: Сегодня
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