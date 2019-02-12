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Продюсер KAZKA Юрий Никитин об "атаке" на группу: "Саше угрожают в сети"

Против группы в сети развернули кампанию по черному пиару

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:29
KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band
KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Вокруг популярной украинской группы KAZKA разгорелся скандал. В сети нашли мелодию, сильно напоминающую хит группы -  "Плакала". В комментариях под видео многие начали возмущаться тем, что создатели песни якобы "украли" мелодию, то есть хит группы – это плагиат.

Продюсер группы Юрий Никитин сделал официальное заявление и объяснил, что "Плакала"  – вовсе не украденная песня, а против KAZKA вновь устроили "кампанию по черному пиару".

"Вот уже несколько месяцев нам приходится иметь дело со спланированной атакой, организованной против группы KAZKA: Дюссельдорф, истории с блогерами, заказные дизлайки, сотни ботов в комментариях, даже цветок в клипе стал поводом для травли. Дошла очередь и до песни "Плакала". Предсказуемо! Разочарую. В песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которой есть у всех продюсеров в мире. И Это не является сенсацией! Теперь о главном. Это все было бы неважно, если бы не одно но", – объяснил Юрий.

KAZKA Фото: instagram.com/yuriynikitin

Юрий также объяснил, что солистка группы Александра Зарицкая стала получать много негативных сообщений, содержащие угрозы в ее адрес: "Ежедневно Саша – под ударом и в соц сетях, и в реальной жизни – от унизительных шуток до угроз в ее адрес. Я не позволю обижать талантливую, ранимую, искреннюю Сашу никому – ни завистникам, ни конкурентам, ни журналистам, ни организаторам этой кампании по черному пиару".

Ранее KAZKA в интервью Сегодня.Lifestyle рассказали о том, как они готовятся к конкурсу, кого считают главным конкурентом и как так вышло, что соавтором их песни Apart, которую группа представила совсем недавно, является музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта.

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KAZKA
Источник: Сегодня
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