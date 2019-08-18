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Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин попросил Зеленского пустить его в Украину

Андрей Разин хочет навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая сейчас в коме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Андрей Разин
Андрей Разин
Фото: YouTube

Российский продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Владимира Зеленского пустить его в Украину. Артист хочет навестить свою подругу, певицу Нину Кирсо, которая впала в кому.

О проклятии группы "Ласковый май" смотрите в сюжете:

Андрей Разин опубликовал пост в своем Instagram, где рассказал о том, что хочет увидеть свою близкую подругу, вокалистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.

По словам продюсера, он не может въехать в Украину по решению бывшего президента Петра Порошенко.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину", – написал Андрей Разин.

INSTAGRAM

Нина Кирсо в начале июня 2018 года пережила инсульт и потеряла сознание, после чего была найдена родственниками в своем доме в Полтаве. С тех пор она продолжительное время находится в коме. В мае этого года и в начале августа СМИ писали, что певица приходила в себя, но врачи отмечают, что ее состояние остается тяжелым.

Ранее мы писали, что сын продюсера Андрея Разина умер во время свидания с возлюбленной.

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