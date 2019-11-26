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Продюсер Марии Яремчук назвал причину, почему она ушла со сцены

Певица ушла со сцены более года назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03

Популярный украинский продюсер Михаил Ясинский, который вспомнил, как Светлана Лобода работала в ночном клубе, дал интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В ходе беседы Михаил признался, почему ушла со сцены одна из его подопечных – Мария Яремчук.

Среди его клиентов Олег Винник, TAYANNA, Алан Бадоев и новое открытие Jerry Heil. А недавно была девушка с громкой фамилией, которая быстро стала едва ли не самой перспективной из своего поколения. Мария Яремчук достаточно громко заявила о себе, выпустив несколько клипов с Аланом Бадоевым. Однако вскоре Мария объявила об уходе со сцены.

Мария Яремчук
Мария Яремчук
Фото: instagram.com/m_yaremchuk

"Она начала понимать, что стало получаться, но идет это все не туда. То есть оно получается и может ее привести туда, откуда потом уже не вернуться, она просто вовремя это сделала. Ее мудрости, ее способности смотреть на ситуацию со стороны хватило для того, чтобы оценить ситуацию и сказать: "Ой, оно сейчас начнет приносить свои результаты, я вырваться из этого не смогу". Мне тоже нравилось то, что мы делали, но ей это показалось слишком, наверное, не соответствующим ее внутренним переживаниям, внутреннему миру", – рассказал Михаил Ясинский.

Ранее мы также писали, что Мария Яремчук споет за Анну в мультфильме "Холодное сердце 2".

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певица Мария Яремчук Михаил Ясинский
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