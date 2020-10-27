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Продюсер Лободы призналась, кто подарил певице Ford Mustang почти за 100 тысяч евро

Сегодня, 18:17

Нателла Крапивина подарила певице автомобиль, а та презентовала ей очень дорогие часы

Продюсер Нателла Крапивина и ее подопечная Светлана Лобода – очень близкие подруги. Как и все друзья, они дарят друг другу подарки. Но вот стоимость их может некоторым показаться просто заоблачной!

В интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале Нателла рассказала о самых дорогих подарках, которые они дарили друг другу со Светланой. Крапивина призналась, что на каждый день рождения она дарила Лободе много украшений, но самый дорогой презент – это автомобиль.

"Она очень хотела Ford Mustang, и я ей его подарила", – рассказала Нателла.

Скриншот: видео с YouTube

Отметим, что стоимость этого авто – около 100 тысяч евро. А вот Светлана однажды преподнесла Нателле подарок еще дороже.

"Она мне подарила золотой Patek (стоимость – примерно 118 тысяч евро – прим.ред). Это очень дорогой подарок, я даже расплакалась. Это были часы моей мечты. Очень редкая модель! Это было тогда, когда песня "Твои глаза" зазвучала просто везде. И Света мне сказала: "Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, ты столько для меня сделала". Это было очень трогательно, потому что я никогда не говорю что-то вроде: "Ой, ты знаешь, мне так нравятся эти часы, я их так хочу купить, но не могу себе их позволить". Я просто сказала: "Мне они так нравятся, они такие крутые". И человек на это вообще никак не реагирует, а потом берет и приносит тебе эти часы", – поделилась Нателла.

Скриншот: видео с YouTube

Недавно Светлана Лобода отметила 38-летие в Дубае. Ранее LOBODA показала, как выглядят ее подросшие дочери Ева и Тильда.

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