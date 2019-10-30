"Пророческие фото": ONUKA показала, как выглядела в детстве

Певица поделилась кадрами с детских выступлений

ONUKA Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская певица ONUKA, которая недавно побывала на гастролях в Китае, поделилась с поклонниками в Instagram детскими снимками. Более того, артистка еще с раннего возраста занималась музыкой и выступала на сцене.

Смотрите также: социальное видео Алана Бадоева для группы ONUKA номинировано на международную кинопремию

Наталья Жижченко опубликовала два кадра, на которых она запечатлена во время выступления на сцене и совсем маленькая за фортепиано. Подписчики отметили, что первое фото, на котором будущая звезда держит в руках духовой музыкальный инструмент свирель, пророческое. Ведь сейчас, будучи популярной, исполнительница часто на своих концертах играет именно на этом инструменте.

Наталья Жижченко в детстве Фото: instagram.com/onukaofficial

"Некоторые музыкальные воспоминания", – написала под опубликованными фото Наталья Жижченко.

ONUKA Фото: instagram.com/onukaofficial

Ранее мы писали, что солист The Maneken Евгений Филатов объяснил, почему группа выступала на территории РФ в 2016 году.

Также Наталья Жижченко показала, как давала первое интервью в 9 лет.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.