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"Прорыдала всю церемонию": украинская певица тайно вышла замуж на острове

Молодожены сбежали от всех в Таиланд

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:22

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая ранее рассказала о сложных периодах в жизни, тайно вышла замуж за своего возлюбленного и известного одесского комика Сергея Середу. Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказывает MamaRika.

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Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами: "Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию. После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который нам подарил Бог".

На невесте было белое кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi, а на женихе – легкий льняной костюм. Оба провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
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По случаю свадьбы MamaRika выпустила клип на песню Maemo, съемки которого прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами – Максим Дорошенко и Яна Лескова.

Главный месседж песни, по словам самой MamaRika: "Мы должны ценить то, что у нас есть в данный момент, и беречь это. А главное – людей рядом".

Напомним, ранее MamaRika раскрыла подробности своей интимной жизни. Исполнительница призналась, что когда-то у нее были однополые отношения.

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