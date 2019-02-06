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Прощание с Децлом: отец рэпера впервые встретил 13-летнего внука – фото

Появилось фото с места прощания с Кириллом Толмацким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Децл Фото: кадр из видео
Децл
Фото: кадр из видео

Сегодня, 6 февраля, в Москве состоялось прощание с российским рэпером Децлом (настоящее имя – Кирилл Толмацкий), который неожиданно ушел из жизни 3 февраля. Церемония проходила в в Центральной клинической больницы в Москве. Проститься с артистом пришли родные, близкие и сотни поклонников его творчества. Среди присутствующих на прощании были и супруга Децла Юлия, 13-летний сын Антоний и отец рэпера – Александр Толмацкий. 

Как сообщает Телеграм-канал "Только никому", отец и сын Кирилла встретились на церемонии впервые. Причина, по которой Александр не видел внука - давняя ссора с Кириллом, после которой тот запретил ему видеться с внуком.

Сообщается, что Антоний и Александр постоянно общались друг с другом во время церемонии прощания.

Прощание с Децлом Фото: Телеграм-канал "Только никому"

Напомним, стало известно, что пока не будет проведен полный анализ, причину смерти Децла выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет. Врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

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Децл
Источник: Сегодня
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