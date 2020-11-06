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Церемонии прощания со Жванецким проводить не будут: названа причина

Сегодня, 19:12

Коронавирус внес свои коррективы

Поклонники Михаила Жванецкого не смогут с ним попрощаться. Церемонию прощания с сатириком проводить не будут. Об этом сообщил его концертный директор Олег Сташкевич, пишет "ИнтерФакс".

Причиной отмены прощания назвали коронавирус. Представили Жванецкого считают, что сейчас не лучшее время для скопления людей.

"Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно", – сказал Сташкевич.

Ранее мы рассказывали, каким запомним Михаила Жванецкого.

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прощание Михаил Жванецкий
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