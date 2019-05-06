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"Прошлый год оказался испытанием": Адель написала письмо к своему 31-летию

Певица призналась, что прошлый год дался ей нелегко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:11
Адель
Адель
Фото: Getty Images

Знаменитая британская певица Адель, которой исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в котором написала о том, как прошел ее 31-й год и с какими трудностями она столкнулась. 

Отметим, что неожиданностью для поклонников певицы стало то, что она развелась со своим супругом и отцом ее ребенка - Саймоном Коннекки. Официального комментария по поводу причины развода от пары не последовало. Экс-супруги воспитывают сына Анжело, родившегося в 2012 году.

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Возможно, в том числе с разводом связаны тяжелые времена Адель. которые она описала в послании в Instagram: "31 ...Спасибо, черт возьми. Прошлый год был испытанием для меня, но я приняла это и старалась изо всех сил. Независимо от того, сколько каждому из нас отведено времени, жизнь сложна временами. Я сильно изменилась за последние пару лет, и я все еще меняюсь, и это нормально. Мои 31 будут по истине великими, и я собираюсь потратить все это время на себя. Впервые за десятилетие я готова почувствовать мир вокруг себя и взглянуть на него. Будьте добры к себе, люди, мы всего лишь люди, идите медленнее, отложите свои телефоны и громко смейтесь при каждой возможности. Научиться действительно по-настоящему любить себя – вот и все, и я только что поняла, что этого более чем достаточно", – написала певица.

Публикация от Adele (@adele)

Напомним, что в январе 2019 года Адель заявила, что уходит со сцены.

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Источник: Сегодня
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